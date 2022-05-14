توزيع 89 صندوقا في قضاء حاصبيا

انتهت في قضاء حاصبيا التحضيرات لاجراء الانتخابات النيابية، حيث اشرف القائمقام رواد سلوم منذ الخامسة صباحا بمؤازرة عناصر من قوى الامن الداخلي والقوة الضاربة في فرع المعلومات على توزيع صناديق الاقتراع ال 89 على رؤساء الاقلام ضمن 21 مركزا في القضاء.

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