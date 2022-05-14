خبيرٌ اقتصادي يتحدث عن المصارف والاتصالات في لبنان.. ماذا قال؟

قال الخبير الاقتصادي نسيب غبريل إنّ "المصارف يجب أن تُساعد في النهوض الاقتصادي".

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أشار غبريل إلى أن "المطلوب إنشاء الهيئة الناظمة في قطاع الاتصالات، والزيادة يجب أن يقررها السوق".