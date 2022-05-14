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لبنان

خبيرٌ اقتصادي يتحدث عن المصارف والاتصالات في لبنان.. ماذا قال؟

Lebanon 24
14-05-2022 | 03:45
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قال الخبير الاقتصادي نسيب غبريل إنّ "المصارف يجب أن تُساعد في النهوض الاقتصادي".
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أشار غبريل إلى أن "المطلوب إنشاء الهيئة الناظمة في قطاع الاتصالات، والزيادة يجب أن يقررها السوق". 
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