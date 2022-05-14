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لبنان

مشكلة داخل مركز اقتراع في بيروت.. هكذا تحرّك وزير الداخلية

Lebanon 24
14-05-2022 | 04:24
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بعد ورود شكوى عبر وسائل الاعلام حول وضعية مركز اقتراع في منطقة الباشورة، أوعز وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بالتدخل لمعالجة المسألة، ولهذه الغاية تم ارسال ضباط وتقنيين من الوزارة لإجراء الكشف اللازم، وقد عملوا على إعادة ترتيب وضع المركز لوجستيا لناحية توزيع أقلام الاقتراع وتأمين التيار الكهربائي بما يضمن حسن سير العملية الانتخابية في المركز.
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