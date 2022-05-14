Advertisement

لبنان

سوسان عزى بالشيخ خليفة بن زايد: وقف وما يزال الى جانب الشعب اللبناني في محنته

Lebanon 24
14-05-2022 | 04:35
A-
A+
Doc-P-952080-637881252937574726.jpg
Doc-P-952080-637881252937574726.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 توجه مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان بالتعزية الى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا برئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. 
 
وقال سوسان: "نعزي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبوفاته يخسر الخليج والعالم العربي رجلا من رجالاته اهتم بشعبه وببلده وبتطويره وبالعمل من اجل نهضة هذه الدولة التي قدمت ووقفت مع لبنان وما زالت تقف الى جانب الشعب اللبناني في محنته وفي مواجهة صعوبة الحياة. رحم الله الشيخ خليفة وأسكنه فسيح جناته". 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:24 | 2022-05-14
12:07 | 2022-05-14
11:50 | 2022-05-14
11:49 | 2022-05-14
11:13 | 2022-05-14
10:16 | 2022-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website