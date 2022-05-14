سوسان عزى بالشيخ خليفة بن زايد: وقف وما يزال الى جانب الشعب اللبناني في محنته

توجه مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان بالتعزية الى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا برئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



وقال سوسان: "نعزي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبوفاته يخسر الخليج والعالم العربي رجلا من رجالاته اهتم بشعبه وببلده وبتطويره وبالعمل من اجل نهضة هذه الدولة التي قدمت ووقفت مع لبنان وما زالت تقف الى جانب الشعب اللبناني في محنته وفي مواجهة صعوبة الحياة. رحم الله الشيخ خليفة وأسكنه فسيح جناته".

Advertisement