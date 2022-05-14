جنبلاط أبرق الى ولي عهد الامارات معزيا: ترك بصمات كبيرة في النهضة العربية

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أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى ولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معزيا برئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وجاء في نص البرقية: "بمزيد من الأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي أرسى دعائم الدولة الحديثة المتطورة وأكمل بجدارة ومثابرة مسيرة الراحل الكبير الشيخ زايد آل نهيان، وترك بصمات كبيرة في مسيرة التقدم والنهضة العربية، وبغيابه يفتقد العالم العربي لشخصية رائدة معطاءة.باسمي الشخصي وبإسم الحزب التقدمي الاشتراكي أتقدم بالتعزية الخالصة منكم ومن الشعب الإماراتي الشي، راجيا من الله أن يتغمده بواسع رحمته، متمنيا لدولة الإمارات دوام الاستقرار والإزدهار".كما أبرق جنبلاط إلى نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للغاية ذاتها.