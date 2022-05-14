الحداد أشرفت على عملية تسليم الصناديق في المتن

أشرفت قائمقام المتن مارلين الحداد منذ الصباح على عملية تسليم صناديق الاقتراع، وانطلق رؤساء الاقلام والكتاب بمواكبة امنية الى مراكز الاقتراع في 96 قرية وبلدة متنية.



ويبلغ عدد الناخبين المقيمين 169990 ناخبا يتوزعون على 360 قلم اقتراع.

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