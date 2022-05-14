زغرتا الزاوية... هدوء تام وترقب ليوم الغد

أفاد مندوب "لبنان ٢٤ " عن سيطرة جو من الهدوء والسلاسة في مختلف بلدات وقرى قضاء زغرتا، حيث تمت عملية تسليم الصناديق الاقتراعية إلى مختلف اقلام الاقتراع بتنظيم وانضباط تام.

كما ومن الملاحظ أن الصمت الانتخابي يسري مفعوله على الأهالي في القضاء الذين حددوا خياراتهم تاركين لنتائج الأحد الكبير أن تفرز الخارطة السياسية في القضاء.

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