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لبنان

شيخ العقل في لقاء مع الشباب: قوتنا من قوتكم وواجبنا احتضانكم ورعايتكم

Lebanon 24
14-05-2022 | 07:16
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التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى مئات المشايخ الشباب الذين توافدوا من مناطق الجبل ووادي التيم، للاعراب عن "تقديرهم لسماحته ودوره الجامع على مستوى الطائفة والوطن، واستعدادهم للسير وفق توجيهاته ودعم مسيرته".
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وتمنى أبي المنى على "الاخوة المشايخ التزام الضوابط المسلكية التي نشدد عليها ومشايخنا الأجلاء وبالتنسيق والتعاون مع الاخوة الشباب باعتبار قوتنا من قوتهم، وعلينا واجب احتضانهم ورعايتهم لما لهم عندنا من محبة وما لنا فيهم من أمل".
 
وردا على سؤال حول المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، قال: "انه حق وواجب ولا حرج على الاخوة والاخوات في ذلك سوى ضرورة التزام الانضباط والاحترام وعدم التحدي"، محملا اياهم في الختام التحية والسلام الى ذويهم ومجالسهم الدينية.
 
وبعد اللقاء، كانت سهرة دينية عامرة في مزار "سيدنا الشيخ ابو حسين شبلي ابي المنى" في البلدة، في حضور جمع من المشايخ والشباب.
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