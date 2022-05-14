محافظ مدينة بيروت استقبل بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود استقبل في مكتبه في القصر البلدي، وفداً من بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية برئاسة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي ، المنسق العام للبعثة مدير أمانة شؤون الانتخابات المستشار أحمد أمين، نائب رئيس البعثة في بيروت الدكتور يوسف السبعاوي .وقد اطلع المحافظ عبود الوفد على الاجراءات المتخذة لسير مجريات الاستحقاق التشريعي في مدينة بيروت بكل ما يتعلق بعمليات الاقتراع والفرز في العاصمة بيروت