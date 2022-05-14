Advertisement

لبنان

محافظ مدينة بيروت استقبل بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية

Lebanon 24
14-05-2022 | 07:23
A-
A+
Doc-P-952139-637881350340744010.jpg
Doc-P-952139-637881350340744010.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود استقبل في مكتبه في القصر البلدي، وفداً من بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية برئاسة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي ، المنسق العام للبعثة مدير أمانة شؤون الانتخابات المستشار أحمد أمين، نائب رئيس البعثة في بيروت الدكتور يوسف السبعاوي .
Advertisement
وقد اطلع المحافظ عبود الوفد  على الاجراءات المتخذة لسير مجريات الاستحقاق التشريعي في مدينة بيروت بكل ما يتعلق  بعمليات الاقتراع والفرز في العاصمة بيروت 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:24 | 2022-05-14
12:07 | 2022-05-14
11:50 | 2022-05-14
11:49 | 2022-05-14
11:13 | 2022-05-14
10:16 | 2022-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website