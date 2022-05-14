مولوي: الوضع الأمني تحت السيطرة

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شدد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في حديث لقناة "الشرق السعودية" على أن "الوضع الأمني تحت السيطرة، وتم وضع خطة أمنية محكمة لتأمين حماية المراكز وسلامة العملية الانتخابية".وردا على سؤال، قال مولوي ان "الكهرباء هي التحدي الاكبر، الا أننا أخذنا على عاتقنا تأمين التيار، وسنتكمن من انجاح العملية الانتخابية".ولفت مولوي الى أن "الجميع سيشهد على حياد وزارة الداخلية طيلة يوم غد حتى اعلان النتائج".