حالتا وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الاصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل" 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1097956، كما تم تسجيل حالتي وفاة".

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