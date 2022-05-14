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لبنان

حالتا وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الاصابات؟

Lebanon 24
14-05-2022 | 11:50
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل" 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1097956، كما تم تسجيل حالتي وفاة".
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وفاة

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