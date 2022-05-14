ماذا قال وزير الداخلية عشية الانتخابات؟

وجه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي رسالة الى اللبنانيين عشية الانتخابات النيابية، وكتب عبر "تويتر": "يوم واحد بيعمل كل الفرق… صوتوا كرمال لبنان 2022".



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