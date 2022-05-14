حادثة مؤلمة في الناقورة.. هكذا فارق ابن الـ22 عاماً الحياة!

عملت فرق الإنقاذ البحري في الدفاع المدني وبمساعدة عدد من الشبان، على إنقاذ بعض الشبان الذين كانوا يمارسون هواية السباحة في منطقة البياضة في الناقورة، الا ان شابا من آل بنجك (22 عاما) فارق الحياة، قبل وصوله الى المستشفى.

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