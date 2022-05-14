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لبنان

حادثة مؤلمة في الناقورة.. هكذا فارق ابن الـ22 عاماً الحياة!

Lebanon 24
14-05-2022 | 13:51
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عملت فرق الإنقاذ البحري في الدفاع المدني وبمساعدة عدد من الشبان، على إنقاذ بعض الشبان الذين كانوا يمارسون هواية السباحة في منطقة البياضة في الناقورة، الا ان شابا من آل بنجك (22 عاما) فارق الحياة، قبل وصوله الى المستشفى.
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