مع الانتخابات.. هل من أزمة بنزين جديدة؟

أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن "البنزين متوافر في السوق المحلي"، نافياً كل ما أشيع مؤخراً عن إمكانية انقطاع المحروقات تزامناً مع الانتخابات.

وفي اتصال مع "لبنان24"، أشار أبو شقرا إلى أن "الشركات سلمت المحطات المحروقات، وبالتالي فإن المخزون منها يكفي السوق".

Advertisement

وختم: "نأملُ أن تسير العملية الانتخابية على ما يُرام وأن يعم الأمن والسلام كل المناطق اللبنانية".