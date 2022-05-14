Advertisement

لبنان

كم بلغ عدد العناصر الأمنيّة المولجة حماية أمن الانتخابات؟

Lebanon 24
14-05-2022 | 15:56
A-
A+
Doc-P-952246-637881672308345986.jpg
Doc-P-952246-637881672308345986.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في حديث لقناة "الحدث" أن "الأجهزة الأمنية جاهزة لتأمين الانتخابات، وهناك 80 ألف عنصر أمن لحماية الانتخابات غدا، لافتاً الى أن نتائج الانتخابات ستعلن في أقرب وقت ممكن".
Advertisement

وردا على سؤال، شدد مولوي على ان "الاقتراع هو واجب وحق والمقاطعة لا تفيد لبنان ولا تفيد اي طرف ولا اي جهة". وقال: "من أجل لبنان أدعو الجميع لعدم مقاطعة الانتخابات".

ودعا اللبنانيين الى التصويت بكثافة، وتوجه الى الناخبين السُنة بالدعوة لاختيار أفضل من يمثلهم.

ولفت الى ان "العروبة هي هوية لبنان، والدول العربية تقف إلى جانب لبنان وليس الى جانب أي طائفة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2022-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2022-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:21 | 2022-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2022-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:01 | 2022-05-14
16:53 | 2022-05-14
16:11 | 2022-05-14
14:54 | 2022-05-14
14:38 | 2022-05-14
13:51 | 2022-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website