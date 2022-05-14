الرئيس السنيورة: صوتوا بكثافة

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اعتبر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ان "مقاطعة الانتخابات النيابية تؤدي إلى هيمنة حزب الله وحلفائه على المجلس النيابي"، مشدداً على أن المقاطعة تضع لبنان تحت السيطرة الإيرانية".ودعا السنيورة في حديث عبر "الحدث" "اللبنانيين إلى كثافة المشاركة والتصويت لـ"السياديين""، لافتا الى ان "حزب الله شجع على تشكيل اللوائح "التشتيتية".واعتبر السنيورة ان "تجربة حكومات الوفاق الوطني هدفت لتمكين حزب الله من السيطرة على الدولة".