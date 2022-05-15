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لبنان

الإعتداء على مرشحة للانتخابات في برجا... هذا ما حصل معها ليلاً

Lebanon 24
15-05-2022 | 00:05
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اقدم مجهولون على الاعتداء على المرشحة دعد القزي وصديقتها رويدة الدقدوقي عند مدخل بلدة برجا، وفق مندوبة "لبنان 24".
وفي التفاصيل انه أثناء قيادة القزي لسيارتها، وإلى جانبها صديقتها رويدة الدقدوقي، عاكستهما سيارة من نوع جيب اسود، وترجل منها رجلان يرتديان طاقية وكمامة، الاول ضرب القزي على كتفها والثاني ضرب الدقدوقي على عينها، وقالا للقزي "ترشحي بعد عالانتخابات" وصعدا إلى سيارتهما وتابعا سيرهما.
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وعلى الفور، توجهت القزي والدقدوقي إلى مخفر برجا وقدمتا بلاغاً، وفتح تحقيق بالحادث.
وبعد تقديم البلاغ، توجهتا إلى مستشفى سبلين الحكومي للمعالجة.
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