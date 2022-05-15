نائب في "المستقبل" يعلق على الانتخابات.. ماذا قال؟

قال نائبٌ حالي في تيار "المستقبل" لـ"لبنان24" إنّ الرئيس سعد الحريري سيعود إلى لبنان بعد الانتخابات، مؤكدة أنه "لا يعارض ترشيح شخصيات تدور في فلك التيار"، وأضافت: "هناك أشخاصٌ يسيرون على نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري ويسرنا جداً وصولهم إلى الندوة البرلمانية، سواءً في إقليم الخروب، الشمال، بيروت ومناطق أخرى، إلا أن التزامنا واضح بعدم دعم أي مرشح أو لائحة".

وأوضح النائب أنّ الهجمة من جماعة "التيار" على بعض المرشحين المقربين من "المستقبل" في دائرة الشوف - عاليه غير مبررة تماماً، وهي تحتاجُ إلى توضيح، وأضاف: "من غير المسموح تماماً تحويل خطابٍ واضح إلى كلام غير صحيح".