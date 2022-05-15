في عكار.. إطلاق نار على حاجز للجيش!

أصيب عسكريون على حاجز للجيش اللبناني في منطقة ضهر نصار في عكار بعد تعرّض الحاحز لاطلاق النار من قبل أحد الأشخاص ما أدى الى إصابة جنديين بجروح طفيفة، ورد عناصر الحاجز وأصابوا مطلق النار بكتفه.

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