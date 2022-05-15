إنقلاب سيارة على اوتوستراد طرابلس.. ماذا عن الاصابات؟

ادي حادث سير الى انقلاب سيارة بالقرب من اوتيل كواليتي ان - طرابلس من دون وقوع اصابات، واقتصرت الاضرار على الماديات بحسب ما افاد مندوب "لبنان 24"في الشمال.

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