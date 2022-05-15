عملية الاقتراع في مار بطرس في المتن الشمالي لم تبدأ بعد.. ما السبب؟

افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" ان عملية الاقتراع في بلدة مار بطرس في المتن الشمالي لم تبدأ بعد، نتيجة نسيان رئيس القلم الختم والشمع الأحمر في وزارة الداخلية. وتتم معالجة الموضوع.

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