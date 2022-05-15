Advertisement

لبنان

أين سيقترع وليد جنبلاط؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-05-2022 | 01:48
A-
A+
Doc-P-952362-637882014723703537.jpg
Doc-P-952362-637882014723703537.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علم "لبنان24" أنّ رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط سيُدلي بصوته عند الساعة 12.30 ظهراً في المختارة. أما في ما خصّ النائب تيمور جنبلاط، فسيُدلي بصوته عند الساعة 10.00 صباحاً. 
Advertisement
وفي ما خصّ لائحة "الشراكة والإرادة" ضمن دائرة الشوف - عاليه، فإنّ بعض مرشحيها المحسوبين على الحزب "التقدّمي الإشتراكي" والمستقلين، سيدلون بأصواتهم في الأوقات التالية: 
- بلال عبدالله: 9.00 - مهنية شحيم - الشميس
- مروان حماده: 9.30 صباحاً - ثانوية بعقلين
- أكرم شهيب: 10.00 صباحاً - عاليه
- سعد الدين الخطيب: 11.00 صباحاً - الديماس - برجا
- حبوبة عون: 11.00 صباحاً - المشرف
- راجي السعد: 12.00 ظهراً - عين تريز
- هادي أبو الحسن: 3.30 ظهراً - بتخنيه
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2022-05-15
16:30 | 2022-05-15
16:23 | 2022-05-15
16:08 | 2022-05-15
15:52 | 2022-05-15
15:37 | 2022-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website