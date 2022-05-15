أين سيقترع وليد جنبلاط؟

علم "لبنان24" أنّ رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط سيُدلي بصوته عند الساعة 12.30 ظهراً في المختارة. أما في ما خصّ النائب تيمور جنبلاط، فسيُدلي بصوته عند الساعة 10.00 صباحاً.

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وفي ما خصّ لائحة "الشراكة والإرادة" ضمن دائرة الشوف - عاليه، فإنّ بعض مرشحيها المحسوبين على الحزب "التقدّمي الإشتراكي" والمستقلين، سيدلون بأصواتهم في الأوقات التالية:

- بلال عبدالله: 9.00 - مهنية شحيم - الشميس

- مروان حماده: 9.30 صباحاً - ثانوية بعقلين

- أكرم شهيب: 10.00 صباحاً - عاليه

- سعد الدين الخطيب: 11.00 صباحاً - الديماس - برجا

- حبوبة عون: 11.00 صباحاً - المشرف

- راجي السعد: 12.00 ظهراً - عين تريز

- هادي أبو الحسن: 3.30 ظهراً - بتخنيه