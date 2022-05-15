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لبنان

مناشدة من "LADE" لوزارة الداخلية!

Lebanon 24
15-05-2022 | 01:52
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ناشدت "لادي" وزارة الداخلية والبلديات إصدار تعميم فوري لهيئات القلم يقضي بتوقيع رئيس القلم والكاتب على الجانب الخلفي لورقة الاقتراع الرسمية، وبتوقيع رئيس القلم على الظرف الرسمي الممهور”.

ووردت إلى "لادي" معلومات عن تسليم أوراق اقتراع من دون الإمضاء عليها أو الإمضاء عليها من الأمام، ما يمكن اعتباره علامة إضافية على ورقة الاقتراع قد تعرّضها للإبطال.
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