غريو للبنانيين في يوم الانتخابات: مشاركتكم لها تأثيرها

غرّدت سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو عبر حسابها على تويتر: "أصدقائي اللبنانيين، في هذا اليوم الذي يشهد انتخابات هامّة بالنسبة إلى مستقبل بلدكم، لديكم الفرصة لتصوّتوا للّواتي والّذين سوف يمثّلونكم في مجلس النّواب وستقع على عاتقهم مهمّة الدفاع عن حقوقكم وتطلّعاتكم لبناء لبنان الذي تريدونه. مشاركتكم لها تأثيرها".

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