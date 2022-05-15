بعد إطلاق النار على مركز عسكري في ضهر نصار... الجيش يوقف الفاعل

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:"بتاريخ 15 /5 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة ضهر نصار المواطن (ي.م) لإقدامه على إطلاق النار من سلاح حربي بإتجاه المركز العسكري في المنطقة ما أدى إلى إصابة عسكريَّين، وقد رد عناصر المركز على مطلق النار بالمثل ما أدى الى إصابته، وتم ضبط السلاح الحربي المستخدم مع ذخيرته.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".