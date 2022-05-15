نسبة الاقتراع في كل لبنان على مدار الساعة.. إليكم آخر الأرقام

تتواصل عملية الاقتراع على جميع الأراضي اللبنانية وذلك وسط إجراءات أمنية مكثفة تتخذها مختلف الأجهزة الأمنية.

وفي ما يلي قائمة تظهر تطوّر نسبة الاقتراع منذ الصباح وحتى الساعة:

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عند الساعة 9:

نسبة الاقتراع في كل لبنان 1.67%.

نسبة الاقتراع في كل الدوائر:

- دائرة بيروت الأولى: 1.20%



- دائرة بيروت الثانية: 0.79%



- دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان): 0.51%



- دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): 1.81%



- دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 2.48%



- دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف - عاليه): 1.62%



- دائرة الجنوب الأولى (صيدا - جزين): 2.43%



- دائرة الجنوب الثانية (قرى صيدا - صور): 1.20%



- دائرة الجنوب الثالثة: (حاصبيا - مرجعيون - النبطية - بنت جبيل): 1.10%



- دائرة الشمال الأولى (عكار): 1.30%



- دائرة الشمال الثانية (المنية - الضنية - طرابلس): 1.67%



- دائرة الشمال الثالثة (زغرتا - بشري - الكورة - البترون): 3.5%



- دائرة البقاع الأولى (زحلة): 1.16%



- دائرة البقاع الثانية (راشيا - البقاع الغربي): 1.8%



- دائرة البقاع الثالثة (بعلبك - الهرمل): 2.33%

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عند الساعة 11:

نسبة الإقتراع في كل لبنان: 14.6%

نسبة الإقتراع بحسب الدوائر:

- دائرة بيروت الأولى: 9.78%

- دائرة بيروت الثانية: 12.80%

- دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان): 13.63%

- دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): 18.28%

- دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 18.16%

- دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف - عاليه): 18.2%

- دائرة الجنوب الأولى (صيدا - جزين): 15.65%

- دائرة الجنوب الثانية (قرى صيدا - صور): 13.3%

- دائرة الجنوب الثالثة: (حاصبيا - مرجعيون - النبطية - بنت جبيل): 16.8%

- دائرة الشمال الأولى (عكار): 10.4%

- دائرة الشمال الثانية (المنية - الضنية - طرابلس): 10.66%

- دائرة الشمال الثالثة (زغرتا - بشري - الكورة - البترون): 20.60%

- دائرة البقاع الأولى (زحلة): 12.57%

- دائرة البقاع الثانية (راشيا - البقاع الغربي): 12.70%

- دائرة البقاع الثالثة (بعلبك - الهرمل): 15.88%

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(تحديث مستمر)