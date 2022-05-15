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لبنان

وزير الطاقة والمياه أدلى بصوته.. وغادر الى سوريا!

Lebanon 24
15-05-2022 | 02:50
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أدلى وزير الطاقة والمياه وليد فياض بصوته صباح اليوم، في قلم رقم واحد في بلدته بترومين.
 
وقال: "قمنا اليوم بواجبنا الوطني"، مثنيا على تنظيم سير العملية الانتخابية.
اضاف: "أعجبني التنظيم واشكر كل من ساعدنا لاتمام هذه العملية، لأنه منذصدور بيان هذه الحكومة كان من أساسيات الأمور لديها إتمام العملية الانتخابية بخير وسلام ، متنيا ان تكون بادرة نجاح لمستقبل افضل للوطن ولأبنائه".
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وتابع: "نريد اليوم دعم كل الدول من اصدقاء لبنان لننهض به لأننا بحاجة لكل مساعدة".
وعقب ادلائه بصوته، انطلق فياض الى سوريا تلبية لدعوة نظيره وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، لحضور مؤتمر الطاقة المتجددة في دمشق، حيث سيلتقي ايضا على هامش المؤتمر وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة وسيعملان مع فريقي العمل على اتمام معاهدة نقل ومبادلة الغاز المصري الذي يصل عبر الاردن الى سوريا ويبادل الى لبنان .
كما من المتوقع ان يلتقي كلا من رئيس الوزراء و وزير الاقتصاد السوري خلال زيارته التي ستدوم يومين اي حتى مساء الغد .
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