فرنجية بعد الإدلاء بصوته في زغرتا: مهما كانت النتائج ندعو للتعاون من أجل تخطي المرحلة الصعبة

أكّد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بعد الإدلاء بصوته في زغرتا، أنّه "مهما كانت نتائج الانتخابات، ندعو للتعاون من أجل تخطي المرحلة الصعبة التي يعاني منها لبنان".



وأشار إلى أنّه "يتمنّى للجميع كل التوفيق في زغرتا، فالبلد يتّسع للجميع، فيما هناك طاقات كبيرة عند الشباب وفي المجتمع المدني، ومستعدون للتعاون معه لمستقبل لبنان".

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