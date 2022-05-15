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لبنان

فرنجية بعد الإدلاء بصوته في زغرتا: مهما كانت النتائج ندعو للتعاون من أجل تخطي المرحلة الصعبة

Lebanon 24
15-05-2022 | 03:11
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أكّد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بعد الإدلاء بصوته في زغرتا، أنّه "مهما كانت نتائج الانتخابات، ندعو للتعاون من أجل تخطي المرحلة الصعبة التي يعاني منها لبنان".

وأشار إلى أنّه "يتمنّى للجميع كل التوفيق في زغرتا، فالبلد يتّسع للجميع، فيما هناك طاقات كبيرة عند الشباب وفي المجتمع المدني، ومستعدون للتعاون معه لمستقبل لبنان".
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