الاقبال على الاقتراع بدأ يتزايد ونسب متفاوتة بين الدوائر..اليكم التفاصيل!

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تفاوتت نسب الاقتراع بين الأقضية، وجاءت بحسب مندوبي "الوكالة الوطنية للاعلام" كالآتي:منطقة المزرعة (بيروت الثانية)ازداد إقبال الناخبين على اقلام الاقتراع في دائرة بيروت الثانية، وتحديدا في منطقة المزرعة، وقد سجلت أقلام الاقتراع حتى العاشرة، ما يقارب الـ 7 في المئة من أصوات الناخبين.ففي ابتدائية عمر بن الخطاب، سجلت اقلام الاقتراع العشرة، النسب الآتية:- القلم 10 انتخب 52 شخصا من أصل 646.- القلم 9 انتخب 46 شخصا من أصل 650.- القلم 8 انتخب 50 شخصا من اصل 760.- القلم 7:انتخب 42 شخصا من اصل 700.- القلم 6: انتخب 48 شخصا من اصل 735.- القلم 5: انتخب 37 شخصا من اصل 665.- القلم 4: انتخب 42 شخصا من اصل 691.- القلم 3: انتخب 30 شخصا من اصل 450.- القلم 2: انتخب 45 شخصا من اصل 708.- القلم واحد: انتخب 50 من اصل 674.وتشهد سائر اقلام الاقتراع، في هذه الاثناء، عددا متزايدا من الناخبين الذين يتوافدون للإدلاء بصوتهم في الدائرة، ولم تسجل الا اشكالات بسيطة بين مندوبي اللوائح المتنافسة حول أحقية دخول المواطنين للإدلاء بصوتهم، وتعمل عناصر قوى الأمن الداخلي على تنظم عملية الدخول الى الاقلام.الزهرانيتستمر العملية الانتخابية منذ الصباح في مراكز الاقتراع في قرى الزهراني، وشهدت بلدات الزهراني، عنقون، مغدوشة، الغازية ودرب السيم حتى العاشرة نسبة إقبال كثيفة وسط جو من الهدوء، وبلغت نسبة الاقتراع 25 في المئة في أقلام النساء والنسبة ذاتها في اقلام الرجال، ولم تسجل حتى الآن اي حوادث تذكر، ومن المرجح أن تزداد نسبة الإقتراع فترة بعد الظهر.النبطيةتتواصل عملية الاقتراع في منطقة النبطية بشكل هادىء وبلغت حتى العاشرة صباحا 11,25 في المئة. وفي مدرسة زبدين الرسمية في الغرفة الرقم 12 قلم 412 اقترع المرشح على لائحة "الامل والوفاء" هاني قبيسي .كما اقترع في ثانوية رمال رمال في الدوير المرشح على لائحة "معا نحو التغيير" نزار رمال .المتنتتواصل العملية الانتخابية في بلدات وقرى اعالي المتن الشمالي بأجواء هادئة وديمقراطية، ولم تسجل اي اشكالات تذكر باستثناء بعض الاخطاء اللوجستية وعدم ورود اسماء على لوائح الشطب، وما تزال نسبة الاقتراع منخفضة تتراوح بين 6 و12%.وعند الساعة 8,45 ادلى المرشح عن المقعد الماروني في دائرة بيروت الاولى نديم الجميل بصوته في المدرسة الرسمية في بكفيا، وقد بلغ عدد الناخبين في بكفيا 4632 يتوزعون على 9 اقلام اقتراع، وبلغت نسبة الاقتراع نحو 9 %.وعند الساعة التاسعة اقترع المرشح عن مقعد الروم الارثوذكس على لائحة "متن التغيير" سمير صليبا في المدرسة الرسمية في بتغرين، وتشهد اقلام الاقتراع ال 6 حركة اقبال لافتة حيث بلغت 12 %، علما ان هناك مرشحين آخرين من البلدة هما ميشال الياس المر على لائحة "معا اقوى" و هاني صليبا على لائحة "متن الحرية".المنيةنسبة الاقتراع في اقلام المنية تراوحت بين 5 و7 في المئة حتى الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم. وفي حين شهدت بعض اقلام الاقتراع في المنطقة اقبالا خجولا، شهدت اقلام اخرى اقبالا كثيفا، حيث اصطف عشرات المواطنين للادلاء باصواتهم امام مراكز الاقتراع تمهيدا لتصويتهم، وسط اجراءات امنية وتدابير اتخذتها القوى الامنية والجيش اللبناني.