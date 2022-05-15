كلّاس أدلى بصوته: حكِّموا ضميركم و إنتخبوا مصيركم

قال وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس، عقب الادلاء بصوته، "نحن نراهن على دور الشباب في بناء لبنان الغد من خلال قيامهم بواجبهم الوطني وحقهم الدستوري وان ينتخبوا مَنْ يحمل تطلعاتهم و يحقق أمالهم".

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وتابع: "الشباب اللبناني مدعوٌّ أن ينتخب لا ان يقترع ولا ان يصوِّت.

أيّها الشباب "حكِّموا ضميركم و إنتخبوا مصيركم".

وأكمل: صباحا قمت بواجبي وإنتخبت ثلاث لوائح:

١- لائحة معاً للإنقاذ، التي هيَّأت و نظمت و أنجزت الإستحقاق الدستوري، كواجِب وحق!

٢- لائحة ضميري، و تطَلُّعاتي نحو لبنان أكثر لبنانِيَّة!

٣- لائحة الإوادم، و أهل الوفاء و الأصالة!

قبل الانتخاب، وخلاله و بعد الفرز و اعلان النتائج، سنبقى "معاً للإنقاذ" في سبيل كل لبنان.