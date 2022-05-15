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لبنان

كلّاس أدلى بصوته: حكِّموا ضميركم و إنتخبوا مصيركم

Lebanon 24
15-05-2022 | 03:17
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قال وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس، عقب الادلاء بصوته، "نحن نراهن على دور الشباب في بناء لبنان الغد من خلال قيامهم بواجبهم الوطني وحقهم الدستوري وان ينتخبوا مَنْ يحمل تطلعاتهم و يحقق أمالهم".
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وتابع: "الشباب اللبناني مدعوٌّ  أن ينتخب لا ان يقترع ولا ان يصوِّت.
أيّها الشباب "حكِّموا ضميركم و إنتخبوا مصيركم".
وأكمل: صباحا قمت بواجبي وإنتخبت ثلاث لوائح:
١- لائحة معاً للإنقاذ، التي هيَّأت و نظمت و أنجزت الإستحقاق الدستوري، كواجِب وحق!
٢- لائحة ضميري، و تطَلُّعاتي نحو لبنان أكثر لبنانِيَّة!
٣- لائحة الإوادم، و أهل الوفاء و الأصالة!
قبل الانتخاب، وخلاله و بعد الفرز و اعلان النتائج، سنبقى "معاً للإنقاذ" في سبيل كل لبنان.
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