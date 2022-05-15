بعد طرد مندوبي لائحة "بناء الوطن"... رسالة من جعجع الى وزير الداخلية

وجّه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع نداءً إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي، جاء فيه:



لقد تم طرد مندوبي لائحة "بناء الوطن" من قريتي نيحا والكنيسة في منطقة بعلبك-الهرمل، والمطلوب إعادة المندوبين إلى أقلام هاتين البلدتين فورا وتوقيف المسؤولين عن الاعتداء عليهم.

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