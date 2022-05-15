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لبنان

في حلبا.. إصابة 5 عسكريين بجروح في انقلاب ملالة

Lebanon 24
15-05-2022 | 03:53
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 أدى انقلاب ملالة تابعة للجيش  بالقرب من مستشفى عبد الله الراسي الحكومي في حلبا الى إصابة 5 عسكريين بجروح نقلوا على إثرها الى احد مستشفيات المنطقة.
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