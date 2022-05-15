ميقاتي يزور غرفة العمليات في الجيش للاطلاع على الوضع الأمني للانتخابات

زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غرفة العمليات في الجيش للاطلاع على الوضع الامني للانتخابات.

وكان في استقبال ميقاتي وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون.

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وحيا رئيس مجلس الوزراء جهود العسكريين المنتشرين في كافة المناطق اللبنانية لمواكبة الانتخابات، معرباً عن أمله في أن ينتهي اليوم الانتخابي بسلامٍ وأمان.

بدوره، توجه سليم بالتحية إلى العسكريين، قائلاً: " بفضل إيمانهم بوطنهم وحكمة قيادتهم يستطيع المواطنون ممارسة حقهم الديموقراطي في الاقتراع".



من جهته، قال قائد الجيش العماد جوزاف عون: "إيمان العسكريين وإرادتهم الصلبة هما الحافز لاستمرارهم في تنفيذ مهماتهم على الرغم من كل الظروف الصعبة".