محافظ بيروت يجول ظهرا مع بعثة الجامعة العربية على أقلام اقتراع في العاصمة

يجول محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود والامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي وبعثة جامعة الدولة العربية المكلفة مراقبة سير الانتخابات النيابية، عند الثانية عشرة ظهرا على عدد من أقلام الاقتراع في العاصمة للاطلاع على سير العملية الانتخابية، على أن يكون التجمع في مركز فوج اطفاء بيروت في منطقة الكرنتينا.

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