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لبنان

الفرزلي ادلى بصوته في جب جنين

Lebanon 24
15-05-2022 | 04:27
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 أدلى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي  بصوته في جب جنين.
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