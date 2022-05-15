المكاوي: العملية الانتخابية في جبل لبنان جيدة

Advertisement

أكد محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي “ان العملية الانتخابية تسير بصورة طبيعية من دون عوائق لوجستية تذكر وقد عولجت كل المشاكل التقنية في حينها”.وقال: “المشاكل التي واجهتنا اليوم اجمالا هي مشاكل عادية ولم يكن هناك مشاكل استثنائية وهناك بعض الصناديق التي كان فيها بعض النواقص وقد تمت معالجتها خصوصا واننا نستلم الصناديق مقفلة من وزارة الداخلية ومن الممنوع ان تفتح إلا عند بداية العملية الانتخابية اي السابعة صباحا، لذلك هذه المفاجآت نضطر لمعالجتها بطريقة فورية وفي لحظتها”.وشدد على أن “العملية الانتخابية تجري بشكل طبيعي في محافظة جبل لبنان وفي كل الاقلام وهذا أمر اؤكده ولا يوجد اي مشكلة في الاقتراع في اي قلم باستثناء بعض النواقص والتي نحتاجها بعد اقفال الصناديق وبالتالي نؤمنها تباعا خلال النهار وتقريبا أصبحت شبه جاهزة. وهناك بعض الامور ممكن ان نحتاجها في الساعات الاخيرة من عملية الاقتراع كأختام المغلفات التي تكون احتياطا وقد استطعنا تأمينها من دون ان نعيق عملية الاقتراع”.وتابع: “ونؤكد ان سير عملية الاقتراع في محافظة جبل لبنان ككل بشكل جيد جدا ومن دون عوائق او مشاكل لوجستية. وكان يوجد فقط مركزان داخل خيم وكنا اضطررنا في الخطة التي وضعت بالتنسيق مع وزارة الداخلية الى وضع الخيم لذوي الإحتياجات الخاصة لكي يقترعوا في الطابق الأرضي ولكن للاسف وبسبب الرياح القوية خلال الليل الفائت طار بعضها. وكان يوجد خيمة في صربا واخرى في قضاء جبيل في بلدة جرين وهي قرية من دون بلدية وهذا كان عائقا امامنا لاننا اضطررنا لان نحل المشكل بشكل مباشر . كما يوجد خيمة ثالثة في رويسات البلوط في قضاء بعبدا وقد وضعناها بسبب الخلافات في القرية وبسبب الرياح اضطررنا الى نقل مركز الاقتراع الى مبنى خاص”.واردف: “في موضوع الكهرباء فقد وضعنا خطة منذ فترة غير طويلة وسرنا بها في أقضية جبل لبنان الستة وقد أمنا الكهرباء لكل اقلام الاقتراع في المحافظة من عدة مصادر من موتورات الاشتراك وبعضها لديه مولدات خاصة وقد عولجت الاعطال وقمنا بالصيانة وامنا المازوت وجهزنا فرق صيانة في كل قضاء عدة فرق تنطلق بطريقة طارئة على منوال الصليب الاحمر اي انهم جاهزون في سياراتهم مع مولداتهم لينطلقوا في لحظتها عند حصول اي طارىء واعتقد ان احتمال حدوث عطل في الكهرباء ضئيل جدا جدا ولكن لا استطيع ان اقول مئة في المئة لانها واردة ان تحصل، ولكن بالنسبة لي اي عطل يطرأ يحدث اعتبره من باب الصدفة الغريبة التي تستدعي التحقيق. واؤكد ان مراكز اقلام الاقتراع مجهزة بانارة عادية في حال حصول اي انقطاع للكهرباء تضيء بشكل اوتوماتيكي ولن تمر اي دقيقة في عملية الفرز من دون كهرباء”.وأوضح المكاوي أنه “لن يكون هناك قلق ان يكون هناك تلاعب في اوراق الاقتراع.وقد جهزنا مولدات صغيرة على السيارات تنطلق مباشرة الى قلم الاقتراع لاصلاح العطل”.وختم معلنا “ارتياحه لسير العملية الانتخابية في أقضية محافظة جبل لبنان. وقد بلغت النسب لغاية الان في جبل لبنان الاولى اي في جبيل 0.51 في المئة وفي جبل لبنان الثانية المتن 1.8 في المئة وفي جبل لبنان الثالثة بعبدا 2.5 في المئة وفي جبل لبنان الرابعة الشوف وعاليه بلغت 1.6 في المئة”.وتمنى على المواطنين “ان يمارسوا حقهم الانتخابي في وقت مبكر لتخفيف الضغط على أقلام الاقتراع كي لا تتأخر عملية التصويت وتسير بشكل سلس وطبيعي”.