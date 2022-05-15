ميقاتي يزور وزير الدفاع موريس سليم بمكتبه في الوزارة

زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الدفاع موريس سليم بمكتبه في الوزارة، حيث جرى بحثٌ بآخر المستجدات المرتبطة بالمواكبة الأمنية للعملية الانتخابية.

وكان ميقاتي زار غرفة العمليات للجيش حيث اطلع على الوضع الأمني للانتخابات.