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لبنان

ميقاتي يزور وزير الدفاع موريس سليم بمكتبه في الوزارة

Lebanon 24
15-05-2022 | 04:40
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زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الدفاع موريس سليم بمكتبه في الوزارة، حيث جرى بحثٌ بآخر المستجدات المرتبطة بالمواكبة الأمنية للعملية الانتخابية. 
 
وكان ميقاتي زار غرفة العمليات للجيش حيث اطلع على الوضع الأمني للانتخابات.
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