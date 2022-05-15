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لبنان

بعد حصول مخالفات... تعليمات حازمة من وزير الداخلية لرؤساء الاقلام

Lebanon 24
15-05-2022 | 04:45
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أعطى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي تعليماته الى غرفة العمليات في وزارة الداخلية والبلديات لإبلاغ رؤساء الأقلام بضرورة منع دخول اي كان وراء العازل مع المقترع، والتقيد بالقانون والتعليمات والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية.
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