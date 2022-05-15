بعد حصول مخالفات... تعليمات حازمة من وزير الداخلية لرؤساء الاقلام

أعطى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي تعليماته الى غرفة العمليات في وزارة الداخلية والبلديات لإبلاغ رؤساء الأقلام بضرورة منع دخول اي كان وراء العازل مع المقترع، والتقيد بالقانون والتعليمات والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية.

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