Advertisement

لبنان

سعرُ بطاقات التشريج يقفزُ بقوّة.. كيف أصبح؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-06-2022 | 13:35
A-
A+
Doc-P-964277-637914406097635610.jpg
Doc-P-964277-637914406097635610.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عمد عددٌ من أصحاب متاجر بيع بطاقات التشريج إلى رفع أسعارها خلال اليومين الماضيين، وذلك بعدما تهافت المواطنون على شرائها واستخدامها قبل موعد 1 تموز الذي سيشهدُ زيادة تعرفة الإتصالات.
وتبين أن بطاقة الـ"9 دولارات" باتت تُباع بـ30 ألف ليرة، علماً أن سعرها 15 ألف ليرة. أما بطاقة الـ22.73 دولاراً فباتت تُباع بـ65 ألف ليرة.
Advertisement
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:04 | 2022-06-21
22:07 | 2022-06-21
22:08 | 2022-06-21
23:04 | 2022-06-21
23:01 | 2022-06-21
23:00 | 2022-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website