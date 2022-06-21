سعرُ بطاقات التشريج يقفزُ بقوّة.. كيف أصبح؟

عمد عددٌ من أصحاب متاجر بيع بطاقات التشريج إلى رفع أسعارها خلال اليومين الماضيين، وذلك بعدما تهافت المواطنون على شرائها واستخدامها قبل موعد 1 تموز الذي سيشهدُ زيادة تعرفة الإتصالات.

وتبين أن بطاقة الـ"9 دولارات" باتت تُباع بـ30 ألف ليرة، علماً أن سعرها 15 ألف ليرة. أما بطاقة الـ22.73 دولاراً فباتت تُباع بـ65 ألف ليرة.