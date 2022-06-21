بالتفاصيل.. هذا ما جرى أمام منزل رياض سلامة

شهد منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الرابية، مساء اليوم، انتشاراً أمنياً لعناصر المديرية العامة لأمن الدولة، إذ كان هناك إشارة من القاضية غادة عون بمداهمته.

وبحسب قناة "الجديد"، فإنّ العناصر الأمنية لم تدخل منزل سلامة، في حين ذكرت صحيفة "النهار" أن "قوة أمن الدولة غادرت المكان بعدما تبين أن سلامة لم يكن في منزله".

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كذلك، أفادت "الجديد" بأن "حاكم مصرف لبنان غير متواجد بمنزله في الرابية منذ فترة طويلة، وهو يقطنُ في مكانٍ آخر"، مشيرة إلى أن "القاضية غادةعون عمدت إلى استدعاء سلامة إلى عدة جلسات أكثر من 5 مرات في أقل من 10 أيام وتقدم في كل مرة عبر وكيله بعذر قانوني".