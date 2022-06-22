توقيف سوريين في الكرنتينا والطيونة

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 21 /6 /2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقتي الكرنتينا والطيونة السوريين (ح.ع)، (أ.ج)، (ح.ع) و (ص.أ)، لقيامهم بعمليات تهريب أشخاص وترويج رخص سوق وهويات سورية مزورة، ولدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية وتجولهم دون أوراق قانونية.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.