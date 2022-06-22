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لبنان

في صحراء الشويفات... ضبط شخصين بالجرم المشهود!

Lebanon 24
22-06-2022 | 16:11
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 22 /6 /2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات المواطن (ح.ن) والسوري (ع.س)، لاقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت بحوزتهما كمية كبيرة منها، عبارة عن 510 مظاريف من مادة الكوكايين و28 عبوة من نفس المادة، و16 كرة متوسطة الحجم من حشيشة الكيف، إضافة إلى مبلغ من المال ودراجة نارية دون أوراق قانونية. سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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