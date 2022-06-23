"حزب الله" لن يرفض هذا الأمر

قالت أوساطٌ سياسية تدور في فلك قوى 8 آذار إنّ "ما يتبين هو أن المساعي التي يبذلها حزب الله لتأليف حكومة، تؤكّد أنه لا يعرقل الاستحقاقات الدستورية بعكس ما يقال دائماً".

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