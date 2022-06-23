"اللقاء الديمقراطي: سمّينا نواف سلام ولن نشارك في الحكومة

أعلنت كتلة "اللقاء الديمقراطي" تسمية السفير السابق نواف سلام لتشكيل الحكومة، وذلك خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي عُقدت في قصر بعبدا.

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ويضمّ التكتل 8 نواب وهم: تيمور جنبلاط، مروان حمادة، راجي السعد، أكرم شهيـب، بلال عبد الله، هادي ابو الحسن، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ.

وفي تصريح له باسم الكتلة، قال النائب تيمور جنبلاط: "سمينا السفير نواف سلام، ونتمنى من المسؤولين أن يسهلوا تشكيل الحكومة".