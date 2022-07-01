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لبنان
بوشيكيان شجّع صناعة التميّز والإبتكار والإحتراف في المنتجات الغذائية غير التقليديّة
Lebanon 24
01-07-2022
|
10:34
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زار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشيكيان مصنع منتوجات البيت الثاني في منطقة مزرعة يشوع، حيث جال في كل أقسام الإنتاج والتعبئة والتغليف والتوضيب والإدارة.
واطلع من صاحب المؤسسة يوسف رزق على "نشأة المعمل وتطويره ليستوفي شروط الجودة وسلامة الغذاء العالمية، لا سيما ISO 9001:2015/ FSSC 22000 V5.1 / SMETA".
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واستمع بوشكيان إلى "شروح عن الابتكارات المستحدثة من الشركة للخلطات الجاهزة، النكهات، التوابل، الصلصات، المرقات، الشوربة وتوابعها لخدمة المطاعم والمطابخ والمعامل الغذائية".
وهنأ أصحاب المصنع، مؤكدا "وجوب التصدير إلى الأسواق الخارجية".
كما طلب منهم "التعاون مع المزارعين وتشجيعهم على زراعات تخصصية في المناطق الريفية كزراعة السماق والزوباع والكمون واليانسون وغيرها، الأمر الذي يثبت المزارع في أرضه وينمي الزراعة الريفية".
وشدد على "ضرورة توحيد الإجراءات والتعاون مع معهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور".
ومنح بوشكيان شهادة تقدير لأصحاب المعمل، ودون كلمة في السجل الذهبي للمصنع.
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