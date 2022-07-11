أمر غريب... أكثر من 10 مسلحين اقتحموا هذا المستشفى

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقتحام اكثر من 10 مسلحين "مستشفى الساحل"، حيث قاموا باقتياد المدعو "ع.س" والذي تم القبض عليه بسبب اشكال وقع منذ أيام قليلة في حي السلم.

وخلال عملية الاقتحام، تم التعرض الى عناصر القوى الأمنية المولجة حراسة الموقوف بالضرب.