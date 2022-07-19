فريق كرة القدم للسيدات في "الصفاء" يواجه فريق نادي الأرثوذكسي الاردني الأربعاء

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يترقّب متابعو الرياضة المباراة النهائية بين فريق نادي الصفاء اللبناني (بطل لبنان) وفريق نادي الأرثوذكسي الأردني لحمل لقب البطولة، وذلك عبر لقاء سيجري غداً عند الثامنة مساء على أرض ستاد الأمير عبدالله في مدينة الزرقاء، وذلك ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية لأندية السيدات في كرة القدم التي يستضيفها النادي الارثوذكسي الاردني في عمان.كذلك، ستجري عند الساعة الخامسة مباراة تصفية بين فريقَي نادي فيروزة السوري ونادي نفط الشمال العراقي لتحديد صاحبَي المركزين الثالث والرابع.وشددت اللاعبة يارا بو رضى في تصريح على سعي فريق بطل لبنان للفوز الذي "سيكون من نصيبنا نظراً لتحلّي اعضاء منتخبنا من جهوزية ومعنويات عالية".