تشييع القاضي جميل بيرم في الوردانية

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ودّعت بلدة الوردانية، ومنطقة اقليم الخروب، مدعي عام الجنوب سابقاً، القاضي جميل محمد بيرم، وتقدم المعزين في دارة الراحل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد عبد الأمير قبلان، فيما تقبلت العائلة التعازي والى جانبها وزير العمل مصطفى بيرم والوزير والنائب السابق علاء الدين ترو، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وأقارب الراحل، الذي سجي جثمانه في دارته، لوداعه من قبل الاصدقاء والمحبين، الذين تقاطروا من بيروت والجنوب والبقاع والاقليم .وأم الصلاة على الجثمان امام الوردانية الشيخ يوسف عباس والى جانبه الشيخ قبلان. بعدها ووري في جبانة البلدة .