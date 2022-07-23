ردود فعلٍ كثيرة.. هكذا علّق سياسيون وفنانون على فوز "منتخب الأرز" اليوم

بتألقه الكبير والمستمر، عانق منتخب لبنان لكرّة السلّة المجدَ من جديدٍ عبر انجازٍ إضافي حققه، اليوم السبت، بفوزه على نظيره الأردني بنتيجة 86-85، وذلك في نصف نهائي بطولة آسيا لكرة السلة التي تُقام في إندونيسيا.

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وتوالت ردود الفعل المُهنّئة للمنتخب الوطني على ما يقدّمه من سمفونيات رائعة وتحديداً بعد فوزه الأخير، اليوم، وقد أجمعت مختلف التعليقات على أنّ وطن الأرز سيبقى في الصدارة دائماً عبر الإنجازات التي لا تنضبُ أبداً.

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، هنأ رئيس الجمهورية ميشال عون منتخب لبنان قائلاً: "تأهل منتخب لبنان في كرة السلة لنهائي كأس آسيا نصر جديد لأبطال لبنان وللعرب، نأمل ان يستكمل غداً ليصبح لبنان بطل آسيا. بوركت جهود شباب المنتخب اللبناني، وطنكم يفتخر بكم".

تأهل منتخب لبنان في كرة السلة لنهائي كأس آسيا نصر جديد لأبطال لبنان وللعرب، نأمل ان يستكمل غداً ليصبح لبنان بطل آسيا.

بوركت جهود شباب المنتخب اللبناني، وطنكم يفتخر بكم . — General Michel Aoun (@General_Aoun) July 23, 2022

كذلك، هنأ رئيس مجلس النواب نبيه بري منتخب لبنان في كرة السلة لاعبين وإداريين وإتحاد اللعبة، بالتأهل الى نهائي كأس آسيا، قائلاً: "فوز منتخب لبنان فوز الأشقاء للأشقاء، هو فوز ليس على الأردن هو له كما للبنان ولكل العرب".



وختم: "الرهان غداً على شباب الارز، فشباب لبنان على قدر التحدي هم دائماً للعلى وللعَلم".

من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان تهنئة للمنتخب اللبناني: "نهنئ مجدداً الفريق اللبناني لكرة السلة بفوزه في الدور نصف النهائيّ من بطولة كأس آسيا لكرة السلة للرجال، وهذا الفوز يمثل في هذه الظروف الصعبة لفتة أمل للشباب اللبناني وللبنان.

وفي هذه المناسبة اتوجه بالتحية مجدداً الى الرياضيين الذين يتمتعون بالفعل بالاخلاق الرياضية الحميدة، والتي لن يعكرها شطط من هنا أو صوت نشاز من هناك. وللفريق اللبناني اقول مبروك والى موعد جديد مع النجاح الكبير باذن الله".

ميقاتي يهنئ منتخب لبنان بعد تأهله لنهائي بطولة آسيا: فوزكم لفتة أمل #lebanon24#لبنانhttps://t.co/fklDrnPTLZ via @Lebanon24 — Lebanon 24 (@Lebanon24) July 23, 2022

كذلك، هنأ وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اللبنانيين بالفوز المستحق للمنتخب اللبناني لكرة السلة وتأهله لنهائي بطولة كأس آسيا 2022.

وأضاف الوزير بو حبيب إن "هذا الفوز الكبير يشكل فخراً للمغتربين اللبنانيين الذين تابعوا المباراة في كافة أصقاع الارض"، آملاً أن تكتمل فرحتهم غداً ويحصد منتخب الأرز البطولة الآسيوية.

أما وزير الزراعة عباس الحاج حسن فقال عبر "تويتر": " تحية لأبطال لبنان منتخب كرة السلة الذين تحدّوا الأزمات وزرعوا في ميادين الرياضة أملاً جديداً". للجامعة التي صنعت تاريخنا والكثير من ثقافتنا، للجامعة التي تتنفس الحرمان والمظلومية وتنتظر الإنصاف. كل الإنتماء والدعم لهذه الجامعة ولأساتذتها وطلابها وخريجيها الذين يمتدون على مساحة العالم#الجامعة_اللبنانية_هوية_وطن — Abbas AL Hajj Hassan (@Abbas_h_hasan) July 23, 2022

بدوره، قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في تغريدة له عبر "تويتر": "مبروك للبنان فوزه في نصف نهائي بطولة آسيا... هذا الإنتصار هو المثال الواضح على أننا لدينا الطاقات البشرية والمقومات اللازمة من أجل العودة للنهوض مجدداً، وهو نيشان يعلق على صدر لبنان الشعب ووصمة عار على جبين من يستمرون في هدر طاقات البلاد لمصالح شخصية وإقليمية".

مبروك للبنان فوزه في نصف نهائي بطولة آسيا... هذا الإنتصار هو المثال الواضح على أنه لدينا الطاقات البشرية والمقومات اللازمة من أجل العودة للنهوض مجدداً، وهو نيشان يُعلق على صدر لبنان الشعب ووصمة عار على جبين من يستمرون في هدر طاقات البلاد لمصالح شخصية وإقليمية... #لبنان_سينتصر — Samir Geagea (@DrSamirGeagea) July 23, 2022

كذلك، نشر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل صورة لمنتخب لبنان، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "أبطال وبتقبوا أبطال".

أما رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية فقال عبر "تويتر": "ألف مبروك بتكبروا القلب يا أبطال".

مع هذا، فقد كانت تعليقات لعدد من النواب على الفوز الكبير للمنتخب الوطني، وذلك في سلسلة من التغريدات عبر "تويتر".

فعبر صحفتها الخاصة، غرّدت النائب بولا يعقوبيان قائلة: "لبنان تأهل الى نهائي كأس آسيا لكرة السلة للمرة الرابعة في تاريخه.. الرياضة مجددا فسحة الامل في الوطن.. فاز ابطالنا على الاردن رغم غياب الدعم الرسمي.. الرياضة تجمع اللبنانيين ويجب تعزيز ودعم شباب وشابات لبنان".

لبنان تأهل الى نهائي كأس آسيا لكرة السلة للمرة الرابعة في تاريخه

الرياضة مجددا فسحة الامل في الوطن

فاز ابطالنا على #الاردن رغم غياب الدعم الرسمي

الرياضة تجمع اللبنانيين ويجب تعزيز ودعم شباب وشابات #لبنان — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) July 23, 2022

أما النائب غسان عطالله فغرّد قائلاً: "بتكبروا القلب.... لاقونا عالنهائي".

من جهته، غرد النائب زياد حواط: "أمثولة جديدة قدمها الشباب اللبناني من خلال فوز منتخب لبنان على الاردن وتأهله إلى نهائي بطولة آسيا لكرة السلة. نحتاج للتعافي الى مشروع مشابه بقيادة مماثلة. فريق عنده لبنان أولاً من دون أي شراكة. بذلك نصل إلى القمة. فعلتم ذلك وبرهنتم أن الصعود اليها ممكن بالإرادة والعمل. مبروك".

أمثولة جديدة قدمها الشباب اللبناني من خلال فوز منتخب لبنان على الاردن وتأهله إلى نهائي بطولة آسيا لكرة السلة.

نحتاج للتعافي الى مشروع مشابه بقيادة مماثلة. فريق عنده لبنان أولاً من دون أي شراكة.

بذلك نصل إلى القمة.

فعلتم ذلك وبرهنتم أن الصعود اليها ممكن بالإرادة والعمل. مبروك. pic.twitter.com/ClBeyn7N97 — Ziad Hawat (@ziad_hawat) July 23, 2022

بدوره، قال النائب ميشال الياس المر عبر "تويتر": "مع كل انتصار قلبنا بيكبر فيكن اكتر… اليوم حجزتوا موقع للبنان بالصدارة، واثبتوا انو بلدنا حاضر بالنهائيات ومنافس قوي بيلبقلو الفوز دايماً! اليوم احتفال جديد، وقريباً انشالله الاحتفال الاكبر!".

مع كل انتصار قلبنا بيكبر فيكن اكتر…

اليوم حجزتوا موقع للبنان بالصدارة، واثبتوا انو بلدنا حاضر بالنهائيات ومنافس قوي بيلبقلو الفوز دايماً!

اليوم احتفال جديد، وقريباً انشالله الاحتفال الاكبر!#منتخب_الأرز #منتخب_لبنان #FIBAAsiaCup pic.twitter.com/WTepKcoK1I — Michel Elias Murr (@michel_e_murr) July 23, 2022

وفي تغريدة له، قال النائب فراس حمدان: "إنتو المجد يا شباب، مبروك إلنا فيكم. بيروت بدها الكأس".

إنتو المجد يا شباب، مبروك إلنا فيكم.

أبطال 💪

بيروت بدها الكأس🏆#FIBAAsiaCup pic.twitter.com/06jZSUuIDu — Firas Hamdan | فراس حمدان (@FirashamdanLB) July 23, 2022

كذلك، غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي قائلاً: "مبروك للبنان تأهله لنهائي كأس آسيا، منتخبنا الوطني رمز لقدرات لبنان".

كذلك، تفاعل عدد من المشاهير والفنانين اللبنانيين مع فوز المنتخب الوطني اليوم، فكانت لهم تغريدات وتعليقات بشأن الحدث الذي تصدّر اهتمام اللبنانيين.

ففي تغريدة لها عبر "تويتر"، قالت الفنانة إليسا: "رجال لبنان من ذهب ومنتخب لبنان دايما بيفرّح القلب وبيرفع الراس. أبطال عم يخلونا نستعيد الفرح والأمل بانتصاراتن ويا رب تتكلل بالفوز الكبير".

رجال لبنان من ذهب ومنتخب لبنان دايما بيفرّح القلب وبيرفع الراس. أبطال عم يخلونا نستعيد الفرح والأمل بانتصاراتن ويا رب تتكلل بالفوز الكبير pic.twitter.com/2e7cOKQcCV — Elissa (@elissakh) July 23, 2022

أما مقدم البرامج وسام حنا، فقال: "عالشـمس خلّي حلمك يودّيك وادراج فـــوق ادراج تبنيها ويوم الرجوع بلادك تلاقيك وعنّك اخبار المجد ترويها".

عالشـمس خلّي حلمك يودّيك

وادراج فـــوق ادراج تبنيها⁰ويوم الرجوع بلادك تلاقيك

وعنّك اخبار المجد ترويها#منتخب_لبنان 🇱🇧 pic.twitter.com/lrkwd7CnJt — Wissam R Hanna (@WissamRHanna) July 23, 2022

بدورها، نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها على "تويتر" مقطع فيديو يوثق ردة فعلها لحظة فوز منتخب لبنان على نظيره الأردني، وقالت: "مبروك لبنان".

Our reaction says it all!

Congrats my Lebanon💪🏻💥

Hard luck to our beloved Jordan❤️ pic.twitter.com/oZvPc9QevQ — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 23, 2022

أما الإعلامية رابعة الزيات فغردت عبر "تويتر" قائلة: "أبطال بلادي شكراً شكراً شكراً".

كذلك، غردت الفنانة نجوى كرم قائلة: "منتخب لبنان انطلق عالعالم، قلّن نحنا لبنان مش السّياسيين، ولَو إجت إلنا ما كنّا منكون إلّا بالطّليعة، بكلّ الدّني. مبروك".