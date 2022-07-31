شاهد الآن.. فيديوهات ترصدُ اللحظات الأولى لسقوط جزءٍ من إهراءات المرفأ

من الفيديوهات المتداولة فور انهيار جزء من الاهراءات اليوم، في #مرفأ_بيروت. يذكر ان الاهداءات كانت ولا زالت تحت ألسنة النار لأكثر من أسبوع من دون تحرك جدي من قبل السلطة الحاكمة. pic.twitter.com/JxtZqT6YX3