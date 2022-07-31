شاهد الآن.. فيديوهات ترصدُ اللحظات الأولى لسقوط جزءٍ من إهراءات المرفأ

لحظة انهيار أول صومعة من الإهراءات في مرفأ بيروت pic.twitter.com/YVcMSVODgm
— Lebanon 24 (@Lebanon24) July 31, 2022
لحظة انهيار أول صومعة من الإهراءات في مرفأ بيروت pic.twitter.com/YVcMSVODgm
إنهيار جزء من إهراءات القمح في مرفأ بيروت pic.twitter.com/yMB53eKHFq
— Lebanon 24 (@Lebanon24) July 31, 2022
إنهيار جزء من إهراءات القمح في مرفأ بيروت pic.twitter.com/yMB53eKHFq
لقطات جديدة للحظة انهيار اجزاء من اهراءات القمح #مرفأ_بيروت
pic.twitter.com/4okm8QIWsm
— Salman Andary (@salmanonline) July 31, 2022
لقطات جديدة للحظة انهيار اجزاء من اهراءات القمح #مرفأ_بيروت
pic.twitter.com/4okm8QIWsm
لقطة جديدة من انهيار جزء من الصوامع.. الرجاء من سكان المنطقة المحيطة اتخاذ الاجراءات العاجلة. ارتداء كمامات، اقفال النوافذ، عدم تنشق الغبار. #الإهراءات #مرفأ_بيروت
pic.twitter.com/ur7Y17yqh9
— Salman Andary (@salmanonline) July 31, 2022
لقطة جديدة من انهيار جزء من الصوامع.. الرجاء من سكان المنطقة المحيطة اتخاذ الاجراءات العاجلة. ارتداء كمامات، اقفال النوافذ، عدم تنشق الغبار. #الإهراءات #مرفأ_بيروت
pic.twitter.com/ur7Y17yqh9
#Lebanon🇱🇧:A Part of #Beirut port silos collapse and large cloud of dust and smoke seen in area, following 2 years of neglect & fires in structure. #مرفأ_بيروت
pic.twitter.com/etjv2HKtVG
— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) July 31, 2022
#Lebanon🇱🇧:A Part of #Beirut port silos collapse and large cloud of dust and smoke seen in area, following 2 years of neglect & fires in structure. #مرفأ_بيروت
pic.twitter.com/etjv2HKtVG
من الفيديوهات المتداولة فور انهيار جزء من الاهراءات اليوم، في #مرفأ_بيروت. يذكر ان الاهداءات كانت ولا زالت تحت ألسنة النار لأكثر من أسبوع من دون تحرك جدي من قبل السلطة الحاكمة. pic.twitter.com/JxtZqT6YX3
— Jad Shahrour | جاد (@Jadshahrour) July 31, 2022
من الفيديوهات المتداولة فور انهيار جزء من الاهراءات اليوم، في #مرفأ_بيروت. يذكر ان الاهداءات كانت ولا زالت تحت ألسنة النار لأكثر من أسبوع من دون تحرك جدي من قبل السلطة الحاكمة. pic.twitter.com/JxtZqT6YX3