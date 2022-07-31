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لبنان

شاهد الآن.. فيديوهات ترصدُ اللحظات الأولى لسقوط جزءٍ من إهراءات المرفأ

Lebanon 24
31-07-2022 | 11:30
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ينشرُ "لبنان24" مجموعة من الفيديوهات التي توثق اللحظات الأولى لانهيار إهراءات القمح في مرفأ بيروت.
 
تفاصيل الملف في الروابط التالية:
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سقوط أجزاء من صوامع إهراءات مرفأ بيروت (فيديو).. (لقراءة الخبر.. إضغط هنا)

لكلّ المواطنين في بيروت.. التزموا بهذه الإجراءات فوراً بعد سقوط الإهراءات (لقراءة الخبر.. إضغط هنا)

بعد سقوط جزءٍ من الإهراءات.. هذا ما فعله الجيش (لقراءة الخبر.. إضغط هنا)

وزيرٌ يكشف.. هل حصل انفجارٌ قبل سقوط الإهراءات في المرفأ؟ (لقراءة الخبر.. إضغط هنا)

ياسين: لارتداء الكمامات في المنطقة المحاذية للمرفأ (لقراءة الخبر.. إضغط هنا)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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